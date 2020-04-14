Надежда Бабкина вышла из комы и попросила квашеной капусты

Народная артистка России Надежда Бабкина после выхода после выхода из комы спросила, где она находится и попросила квашеной капусты и жареной картошки с грибами.

Певица очень удивилась, узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю, сообщает «Московский комсомолец». Она попросила жареной картошки с грибами и квашеной капусты. Но позже отказалась от этого и предпочла больничный обед, так как вспомнила, что продолжается христианский пост, а ей следует соблюдать больничную диету.

Напомним, 70-летнюю Надежду Георгиевну положили в клинику 1 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако первые тесты опровергли подозрения врачей. Тем не менее, состояние Бабкиной не улучшалось, её пришлось подключить к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому, чтобы увеличить эффективность лечения.

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