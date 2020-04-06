Льва Лещенко выписали из Коммунарки: коронавирус не подтвердился

Звезду российской эстрады, 78-летнего Льва Лещенко выписали из Коммунарки, инфекционной больницы в Москве, где лечатся пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Пару недель назад, 26 марта, стало известно, что первые тесты на COVID-19 у Льва Валерьяновича и его супруги Ирины оказались положительными. Спустя неделю, 3 апреля, выяснилось, что повторные исследования показали отсутствие коронавирусной инфекции.

В понедельник, 6 апреля, портал «Рамблер» опубликовал в своем телеграмм-канале видео Льва Лещенко, который в медицинской маске садится в автомобиль, предположительно, возле Коммунарки. Он рассказал журналистам, что окончательным диагнозом стала «пневмония». Сейчас Лев Валерьянович чувствует себя хорошо и в планах у него «сидеть дома».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Игорь Николаев выписан из Коммунарки: подозрения на коронавирус не подтвердились.