Игоря Николаева выписывают из больницы в Коммунарке после подозрения на коронавирус

Певца и композитора Игоря Николаева выписывают из медицинского центра в Коммунарке, где наблюдаются пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, Николаев госпитализирован 26 марта с пневмонией. У него не выявили коронавирус COVID-19. Тест на наличие инфекции показал отрицательный результат. Врачи лечили певца от долевой пневмонии.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 276 117 человек. Скончались 69 509, при этом 265 944 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 6 343 человек, умерли 47. При этом 406 пациентов вылечились.

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