Демограф предупредила о неожиданных последствиях пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции пока не слишком меняет демографическую картину в России. Однако статистика смертности и рождаемости по итогам текущего года может преподнести сюрпризы.

По словам социолога и демографа Дарьи Халтуриной, пока принципиальных изменений в демографической картине в стране нет. Благодаря своевременно принятым мерам риски негативного влияния нового вируса на население стали ниже.

В интервью радио Sputnik специалист рассказала, что ее беспокоит рост употребления россиянами спиртного. Как отменила Халтурина, многие покупают спирт в качестве антисептика, но используют его не по назначению.

Но демограф отметила и положительный эффект от эпидемии. По опыту прошлых столетий, после карантина увеличивается рождаемость. Она добавила, что зачатие происходит после бедствия, когда люди пересматривают свое отношение к ценностям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профессор РАН объяснил причину низкой смертности от коронавируса в России.