Профессор РАН объяснил низкую причину низкой смертности от коронавируса в России

По словам специалиста, указанный показатель может вырасти, но он порядок ниже показателей, которые наблюдались в Испании и Италии. Фото: pixabay

По словам специалиста, указанный показатель может вырасти, но он порядок ниже показателей, которые наблюдались в Испании и Италии. Фото: pixabay

Эффективное выявление легких случаев и своевременная подготовка медучреждений позволяют держать уровень смертности от коронавируса в России на очень низком уровне. Такое заявление сделал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

По словам специалиста, сейчас уровень смертности среди инфицированных Covid-19 пациентов составляет 0,8%.

В беседе с «Известиями» профессор РАН отметил, что указанный показатель может вырасти и в два, и в три раза. Необходимо обращать внимание не на суммарное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией, а на статистику тяжелых случаев и летальных исходов.

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