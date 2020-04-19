В МЧС объяснили, как обрабатывать овощи и зелень для профилактики коронавируса

В МЧС объяснили, как обрабатывать овощи и зелень для профилактики коронавируса
Придя с улицы домой следует тщательно вымыть руки, а лишь затем разбирать покупки. Фото: pixabay

Специалисты МЧС дали советы россиянам по уничтожению коронавирусной инфекции на овощах и зелени.

В ведомстве рекомендуют при покупке овощей и зелени на 10-15 минут замачивать их в специальном растворе. Для этого необходимо подбирать нейтральное моющее средство, которое затем следует тщательно смыть.

Как сообщил ТАСС, гражданам также напомнили, что придя с улицы домой следует тщательно вымыть руки, обработать все кухонные поверхности с помощью моющих средств, удаляющих вирусы, а лишь затем разбирать покупки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал советы по питанию в условиях самоизоляции. Специалисты рекомендуют россиянам ограничить употребление калорийных продуктов и включить в рацион больше витаминов. По словам специалистов, лучше всего питаться чаще, но малыми порциями.

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