Есть необходимо чаще: Роспотребнадзор дал советы по питанию в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона на время самоизоляции из-за угрозы распространения нового вируса.

Специалисты рекомендуют россиянам ограничить употребление калорийных и включить в рацион больше витаминов.

Как сообщили на сайте столичного Роспотребнадзора, лучше всего питаться чаще, но малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса. Начинать день лучше всего с каши, запеканки, сырников, яиц, дополнив прием фруктами или ягодами. Через некоторое время следует перекусить сыром, орехами, фруктами или попить сока.

На обед рекомендуется есть горячее блюдо из мяса с гарниром. Для полдника подойдут фрукты, сухофрукты. На ужин лучше съесть блюдо из мяса, птицы или рыбы с овощами. Совсем перед сном можно выпить кефир или йогурт.

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