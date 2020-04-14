«Был пикантный случай»: волонтер рассказал о курьезных ситуациях с инфицированными в Коммунарке

На данный момент в больнице есть все необходимые средства индивидуальной защиты, они в достатке. Фото: pixabay

На данный момент в больнице есть все необходимые средства индивидуальной защиты, они в достатке. Фото: pixabay

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.

По словам Влада Щукина, один из мужчин решил скрыть пикантный случай. По словам инфицированного новым вирусом, он отвез супругу с ребенком на дачу, а после поехал к подруге. Всю эту информацию проверили, после чего последней пришлось проверяться, но жене об этом распространяться не стали.

Также, по словам волонтера, был мужчина, который заверил, что был дома и играл с друзьями в бильярд. Как позже выяснилось, он успел слетать за границу.

Волонтер отметил, что среди случаев заражения также были пациенты, которые соблюдали двухнедельный карантин, а потом «съездили в магазин и заболели».

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