«Он смертелен»: ВОЗ назвала коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения сочла коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа. Такое заявление сделал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Как сообщается в Twitter организации, пандемия свиного гриппа продолжалась с января 2009 года по август 2010-го. За это время им заразились около 1,6 млн человек, из которых летальными были лишь 18 449 случаев. Число жертв коронавируса в мире уже намного выше.

«Мы знаем, что он смертелен», — рассказал Гебреисус.

По последним данным в мире зафиксировано 1 919 913 случаев инфекции. Побороть болезнь не смогли 119 666 человек, выздоровели 449 589.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о наиболее опасных местах во время пандемии коронавирусной инфекции.