Врач назвал места повышенного риска заражения коронавирусом

Наиболее опасными местами во время пандемии коронавируса являются аптеки, магазины и заправки. Такое заявление сделал врач.

По словам кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, при походе в аптеку необходимо не только надевать маску, но и мазать нос противовирусной мазью. Лучше всего посещать ее тогда, когда посетителей в аптеке немного. Кроме того, перед входом необходимо обработать руки антисептиком.

Как сообщают «Аргументы и Факты», специалист отметил, что в магазине нужно соблюдать те же правила. Также врач посоветовал покупать продукты на несколько дней вперед, предварительно составив список необходимого. Заправки, как рассказал медик, лучше выбирать бесконтактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России по данным на 14 марта выявлено 18 328 случаев инфицирования. Из них в Петербурге — 678.