Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к двум миллионам

Американский университет Джонса Хопкинса, который занимается подсчетами случаев заражения COVID-19 по всему миру подкорректировал опубликованные ранее данные.

Согласно обновленной информации, число заболевших в мире приближается к двум миллионам. Ранее на сайте учреждения появилась цифра более чем в два миллиона инфицированных.

Согласно уточненной информации на 5:10 по Москве в мире подтверждено 1 919 913 случаев заражения коронавирусом. Побороть болезнь не смогли 119 666 человек, выздоровели 449 589.

В России по данным на 14 марта выявлено 18 328 случаев инфекции. Из них в Петербурге — 678.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице упал индекс самоизоляции. Жители будто забыли о том, как важно оставаться дома и никуда не выходить.