В Петербурге упал индекс самоизоляции

Граждане как будто забыли о том, как важно оставаться дома и никуда не выходить.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Самоизоляция». В этот понедельник жители Санкт-Петербурга вновь отправились гулять, поэтому индекс упал до 2,7 баллов к пяти часам дня. Это значит, что на улицах довольно много граждан, хотя им стоило бы сидеть дома в связи с распространением коронавируса.

Такие же показатели самоизоляции в Казани и Нижнем Новгороде – три города находятся на 13-м месте в рейтинге. Хуже дела обстоят в Ростове-на-Дону и Воронеже. Лучше всех режим соблюдают россияне в Красноярске и Новосибирске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты рассказали, какие дачи выбирают петербуржцы для самоизоляции. Наиболее востребованы дома со ставкой от 30 до 60 тыс. рублей в месяц. Обычно это объекты площадью 60-100 кв. метров с участком площадью от 6 до 15 соток.