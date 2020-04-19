В Китае за сутки зафиксировано 16 случаев заражения Covid-19

В Китае за сутки зафиксировано 16 случаев заражения Covid-19
Из 16 новых случаев девять - ввозные, остальные семь - локальные. Фото: pixabay

В Китае за минувшие сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, курс лечения прошли 33 заболевших, смертельных случаев не зарегистрировано.

Согласно данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, из 16 новых случаев девять — ввозные, остальные семь — локальные.

Как сообщает ТАСС, всего в Китае были инфицированы 82 735 человек, в том числе в настоящий момент болеет 1 041 человек, из них более 77 062 человека вылечились и покинули медицинские учреждения, 4 632 не смогли побороть болезнь.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демограф предупредила о неожиданных последствиях пандемии. По опыту прошлых столетий, после карантина увеличивается рождаемость. Она добавила, что зачатие происходит после бедствия, когда люди пересматривают свое отношение к ценностям.

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