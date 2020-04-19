Спасатели за час потушили горящую дачу в Лужском районе

В Лужском районе Ленобласти спасатели успешно ликвидировали пожар в дачном доме. Возгорание произошло на площади 35 квадратных метров.

Все случилось в пасхальную ночь, 19 апреля, в СНТ «Строитель». Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 3:24. К месту происшествия приехали девять огнеборцев на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на тушение огня у сотрудников ушло чуть больше часа, к 4:34 пламя было ликвидировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали жильцов дома на Ломаной улице из-за пожара в доме. На лестничной клетке горел мусор.