«Мы ощущаем себя единым народом»: Макаров поздравил петербуржцев с Пасхой

&#171;Мы ощущаем себя единым народом&#187;: Макаров поздравил петербуржцев с Пасхой
Спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto

Председатель Законодательного Собрания Северной столицы Вячеслав Макаров поздравил всех верующих горожан и митрополита Варсонофия с праздником Светлой Пасхой.

Макаров призвал петербуржцев беречь здоровье, заботиться о ближнем, а также отметил, что праздник объединяет людей и служит их духовному укреплению. Он подчеркнул, что сплотившись горожане смогут преодолеть все препятствия и невзгоды.

«Вопреки всем трудностям мы ощущаем себя единым народом», — передает слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

Напомним, с понедельника, 14 апреля, в храмах некоторых регионов России, включая Петербург и Москву, не проводятся богослужения с участием прихожан. Соответствующие меры были приняты в связи с угрозой распространения инфекции Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как российский лидер Владимир Путин встретил Пасху.

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