Стало известно, как Путин встретит Пасху

Президент России Владимир Путин не посетит пасхальное богослужение в этом году. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В связи с пандемией коронавируса Путин останется дома. Сейчас он живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. На территории её построена часовня, которую и посетит Путин.

«Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», — приводит слова Пескова ТАСС.

Песков также сообщил, что Владимир Путин обменяется поздравлениями с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 апреля в Старом городе Иерусалима проходит церемония схождения Благодатного огня. После богослужения в храме Гроба Господня представитель патриархата вынесет частицу огня к Яффским воротам и поделится ею с представителями других государств. В Россию Благодатный огонь доставит Фонд Андрея Первозванного.