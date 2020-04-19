Число бессимптомных носителей Covid-19 в Москве достигло 60%

Неделю назад симптомов не имели около 40% заболевших коронавирусом. Фото: pixabay

Неделю назад симптомов не имели около 40% заболевших коронавирусом. Фото: pixabay

Около 60% жителей Москвы являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции. Заболевание у них выявил тест.

Неделю назад симптомов не имели около 40% заболевших новой коронавирусной инфекцией, к сегодняшнему дню соответствующий показатель увеличился на 20%.

Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с Covid-19, в последние дни ежедневный прирост инфицированных в столице составляет примерно 2,5 тыс. Соответствующая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов.

В оперштабе подчеркнули, что главная задача сейчас состоит в изоляции заболевших граждан для минимизации распространения нового вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демограф предупредила о неожиданных последствиях пандемии. По опыту прошлых столетий, после карантина увеличивается рождаемость.