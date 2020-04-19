Путин заявил о наличии у России резервов для борьбы с пандемией коронавируса

Россия имеет большие резервы и ресурсы для защиты здоровья жителей. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в поздравлении граждан с праздником Пасхи.

Обо всем стало известно сегодня, 19 апреля. В первую очередь президент отметил, что в текущем году праздник Светлой Пасхи проходит в условиях ограничений, не зависящих от нас. Он отметил, что российские власти перенимают положительный опыт других стран и делают все, чтобы максимально побороть пандемию нового вируса.

Как сообщили на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что ситуация находится под тотальным контролем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Санкт-Петербурга отмечают праздник всех верующих дома. Большинство горожан соблюдают режим самоизоляции, улицы практически пусты. Соответствующий индекс к 10 утра показывает 4,3 балла.