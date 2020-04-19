Петербуржцы отмечают Пасху дома: индекс самоизоляции 4,3 балла

Петербуржцы отмечают Пасху дома: индекс самоизоляции 4,3 балла
Индекс самоизоляции. Фото: yandex.ru/maps

Жители Северной столицы воскресным утром остались дома, соблюдая режим самоизоляции.

Так, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», индекс самоизоляции к 10 утра составил 4,3 балла. Сейчас улицы Петербурга практически пусты. При этом индекс самоизоляции в 7 часов утра составлял 4,5 балла. Часом ранее он равнялся 4,7 балла.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Данные о числе инфицированных по всему миру ежедневно обновляются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия попала в топ-10 стран по числу зараженных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день общее число инфицированных в стране составляет более 36 тысяч.

Граждан просят соблюдать режим самоизоляции, не выходить из дома без необходимости и тщательно мыть руки.

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