В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 9 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 9 тысяч человек
На карантине находятся 4 123 человека. Фото: pixabay

В Северной столице за прошедшие сутки на новую инфекцию Covid-19 обследовали 9 222 человека.

Обо всем стало известно в воскресенье, 19 апреля. На карантине находятся 4 123 человека, из них 827 — на самоизоляции, 3 239 — контактные, 57 — в обсерваторе.

Как сообщили на сайте администрации города, также в субботу были обработаны 800 вызовов, которые поступили на номер «122». В службу экстренных вызовов обратились 613 горожан. 9 человек сообщили о прибытии из другой страны, 72 обращения поступило в Городскую службу скорой помощи, 170 — в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители города на Неве отмечают праздник всех верующих дома, улицы города практически пусты. Индекс самоизоляции к 10 утра составляет 4,3 балла. За два часа он снизился с 4,7 баллов.

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