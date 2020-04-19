За сутки 252 петербуржца обратились за помощью к волонтерам

Все больше петербуржцев обращаются за помощью к волонтерам. Так, за сутки поступило 252 обращения.

Обо всем стало известно в воскресенье, 19 апреля. С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировалось 3 384 петербургских волонтеров, из них 2 171 человек уже прошел аккредитацию и обучение. За все время добровольцы выполнили 8 279 заявок.

Как сообщили на сайте администрации города, все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Напомним, граждан просят соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу без необходимости из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки на коронавирусную инфекцию нового типа проверили более девяти тысяч человек. На карантине к настоящему моменту находятся 4 123 человека.