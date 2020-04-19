Трамп назвал Путина джентельменом и отметил хорошие отношения с Россией

Трамп назвал Путина джентельменом и отметил хорошие отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг слухи о напряженных отношениях с Россией.

Во время брифинга в Белом доме он заявил о своем благоприятном настрое по отношению к РФ. Также Трамп назвал российского лидера Владимира Путина настоящим джентльменом.

Как сообщает ТАСС, глава США подчеркнул, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. Он опроверг слухи о вражде и крупном ущербе для государства с внешней стороны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп пообещал наказать Китай за скрытые данные о коронавиурсе нового типа. Он заявил, что страна должна понести ответственность, если выяснится, что местные власти преднамеренно скрывали данные о Covid-19.

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