В Петербурге неизвестный похитил машину за 1,7 млн рублей

Полицейские уже возбудили уголовное дело из-за кражи. Злоумышленников пока не задержали.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Невском районе – автомобиль был припаркован у дома на Российском проспекте. Владелец обнаружил пропажу в субботу и сразу обратился в полицию. Он рассказал, что «Хонда» могли похитить с 19:30 17.04.2020 до 07:10 18.04.2020. Стоимость автомобиля оценена в 1,7 миллиона рублей.

Уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, но пока никаких новостей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Малой Балканской похитили иномарку почти за полмиллиона рублей. Поздним вечером 17 числа в гараж проник местный житель и похитил дорогую машину, стоимость которой оценивается в 450 тысяч рублей.