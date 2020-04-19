В Петербурге пятеро напали на мужчину из-за 57 тыс. рублей

Пока что личности злоумышленников установить не удалось.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщили в главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Все случилось 18 апреля у дома на Митрофаньевском шоссе. Пять мужчин напали на местного жителя – они угрожали ему ножом и предметом, похожим на пистолет. Гражданину ничего не оставалось как отдать 57 тысяч рублей, вырученные за сдачу металлолома. Известно, что после этого злоумышленники скрылись на «Хендае».

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за разбоя. Личности преступников не установлены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге под суд отправят «Марселя», который избил и ограбил учителя английского. Преступник избил учительницу, а затем забрал найденные в квартире 60 тысяч рублей и дорогостоящий смартфон последней модели. При этом свою вину в содеянном разбойник признать отказался.