В Петербурге под суд отправят «Марселя», который избил и ограбил учителя английского

Прокуратура Северной столицы признала виновным 29-летнего петербуржца, ограбившего и избившего девушку, к которой пришел на урок английского языка.
По данным следствия, молодой человек познакомился с предподавательницей на одном из сайтов знакомств. Она предложила преступнику заниматься с ним английским в качестве репетитора. Мужчина согласился и в назначенное время пришел домой к жертве.
К сожалению, обучение завершилось нападением на девушку. Преступник избил учительницу, а затем забрал найденные в квартире 60 тысяч рублей и дорогостоящий смартфон последней модели. При этом свою вину в содеянном разбойник признать отказался.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель директора одного из петербургских колледжей подозревается в хищении 85 миллионов рублей. В течение шести лет она присваивала себе средства, выделяемые учреждению из бюджета.