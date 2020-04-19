В Лавриках автомобиль сбил пешехода и уехал

Девушка сильно не пострадала, непонятно, увезли ли ее в больницу после инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Лавриках на улицу Шоссе. Там у одного из домов водитель сбил девушку-пешехода и скрылся с места инцидента. К счастью, местная жительница сильно не пострадала.

К посту прикрепили видеозапись, на которой запечатлен момент аварии. Есть надежда, что виновника аварии найдут. Предположительно, машины скрылась, объехав дом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки произошло 226 ДТП, один человек погиб. Как сообщили в официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», одна из аварий, которая произошла в городе, оказалась смертельной. Также пострадали восемь человек, помощь медиков понадобилась семерым.