В Ленобласти прошли пасхальные богослужения

В регионе объявлен режим самоизоляции, так что большинство верующих остались дома.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщает Online47. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко перед Пасхой просил граждан соблюдать режим самоизоляции и не ходить в храмы на богослужения. Большинство прислушалось к нему, но были и те, кто все равно отправился в церкви. Отмечается, что православные соблюдали все меры предосторожности. В некоторых населенных пунктах службы прошли прямо на свежем воздухе, некоторые храмы также провели онлайн-трансляции – их посмотрели около двух тысяч человек.

Глава региона в Пасху ходил к Екатерининскому собору в Кингисеппе – он не заходил внутрь и держался подальше от остальных, чтобы никого не заразить или не заразиться самому.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Казанском соборе прошли пасхальные богослужения. Храм, который обычно полон людей, выглядит пугающе