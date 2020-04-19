В Казанском соборе прошли пасхальные богослужения

В Казанском соборе прошли пасхальные богослужения
В собор пришли петербуржцы. Фото: "Мойка78" Валентин Егоршин

Храм, который обычно полон людей, выглядит пугающе полупустым.

Пасхальные богослужения в Казанском соборе прошли в ночь с 18 на 19 апреля. Православных попросили оставаться дома и наблюдать за происходящим онлайн. На записи, опубликованной на официальном канале собора на YouTube, видно, что на богослужении присутствовало не много людей. При этом можно различить не только священнослужителей, но и несколько женщин в платках. Они пришли в Казанский собор, чтобы освятить куличи, пасхи и яйца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поздравил россиян с Пасхой. Он отметил, что праздник россияне проводят дома в связи с пандемией, но это поможет стране выдержать серьезный удар

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