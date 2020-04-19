Путин поздравил россиян с Пасхой

Путин поздравил россиян с Пасхой
Путин тоже отмечает праздник дома. Фото: kremlin.ru

Также президент в своей речи затронул тему распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в Пасху. Он отметил, что праздник россияне проводят дома в связи с пандемией, но это поможет стране выдержать серьезный удар. Глава страны надеется, что объединение усилий сделает народ сильным, а также отметил, что «все будет хорошо с Божьей помощью».

Путин заверил, что Россия изучает опыт других стран в борьбе с коронавирусом и принимаются все меры предосторожности. Удается даже работать на опережение. Президент успокоил россиян, заверив, что у страны для этого есть все ресурсы. Он также поблагодарил всех, кто сейчас помогает нуждающимся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы отмечают Пасху дома: индекс самоизоляции 4,3 балла. Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Данные о числе инфицированных по всему миру ежедневно обновляются.

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