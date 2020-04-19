В Калининском районе массовое ДТП, на месте реанимация

Пока официальные данные не разглашаются. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

Пока официальные данные не разглашаются. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

Один из автомобилей разорвало на несколько частей. Скорее всего, есть пострадавшие.

Все случилось сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении проспектов Суздальского и Культуры. Там столкнулись несколько машин по непонятной причине. В результате один автомобиль выглядит крайне неутешительно – его разорвало на части, по дороге разбросаны обломки. Непонятно, есть ли пострадавшие, но на место прибыл реанимация и сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства инцидента, виновники пока не разглашаются.

Тем временем на участке может возникнуть пробка из-за затрудненного движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лавриках автомобиль сбил пешехода и уехал. Девушка сильно не пострадала, непонятно, увезли ли ее в больницу после инцидента.