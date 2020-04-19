В Александро-Невскую лавру в Петербурге доставили частицу Благодатного огня

Ежегодно 18 апреля, в день сошествия, Благодатный огонь доставляют в Москву, а затем - в Северную столицу. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

Ежегодно 18 апреля, в день сошествия, Благодатный огонь доставляют в Москву, а затем - в Северную столицу. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

В воскресенье, 19 апреля, в Александро-Невскую лавру к началу праздничной Пасхальной вечери доставили частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме.

Благодатный огонь привезли в специальной лампаде, которая защищает его. Об этом сообщили в пресс-службе Александро-Невской лавры. Главный православный символ Пасхи доставили к началу праздничной службы, которую по традиции возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Праздничная служба началась в 17:00. В этом году, из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничениях по всему миру, все мероприятия, включая религиозные, проходят без зрителей. Присоединиться к вечере, тем не менее, можно в прямом эфире.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу, 18 апреля, чудо сошествия Благодатного огня состоялось в столице Израиля, Иерусалиме.