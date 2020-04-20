Врач назвал странности коронавируса

Врач указал, что изменения в легких зараженного и его самочувствие не соответствуют друг другу. Фото: pixabay

Врач указал, что изменения в легких зараженного и его самочувствие не соответствуют друг другу. Фото: pixabay

Врач-инфекционист Владимир Никифоров заявил, что у новой коронавирусной инфекции есть ряд странностей, и рассказал о них.

Он отметил в эфире «России 1», что коронавирус идет против канонов классической эпидемиологии. Врач указал, что изменения в легких зараженного и его самочувствие не соответствуют друг другу.

По словам Никифорова, больной, судя по картине КТ, уже должен быть в реанимации, а он не чувствует болезни. Однако это продолжается не долго — следом идет «обвал катастрофический».

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно», — подчеркнул Никифоров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бессимптомных носителей назвали «вакциной» от COVID-19. Они, по словам врача, могут переносить вирус и заражать окружающих, не болея при этом.