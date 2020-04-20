Москвичка умерла на лавочке у своего дома

Жительница Москвы умерла на скамейке около подъезда своего дома после того, как работники социальной службы привезли ее из больницы.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на московский департамент здравоохранения, женщину госпитализировали несколькими днями ранее с подозрением на пневмонию. Среди ее жалоб были усталость и повышенная температура до 37,5 градусов. Врачи обследовали женщину и провели тест на коронавирус, который показал отрицательный результата.

После этого ее выписали из больницы и отправили домой на социальном такси. В ведомстве отмечают, что внешне с ней было все в порядке. Соцработники встретили москвичку рядом с домом и хотели проводить ее до квартиры, однако около подъезда ей резко поплохело. Соцработники вызвали бригаду скорой помощи и позвали сына, который был дома.

Медики доехали за 11 минут, однако это было слишком поздно, женщина уже умерла. Вскрытие покажет причину смерти.

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