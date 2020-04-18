В Петербурге от коронавируса умер пенсионер, диагноз ему поставили посмертно

Число жертв коронавируса в Петербурге достигло восьми. Медики выявили коронавирус у 67-летнего пациента уже после его смерти.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся из-за двусторонней пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса. Пациент был госпитализирован в госпиталь для ветеранов войны, где он и скончался.

В комитете уточнили, что умерший пациент страдал хроническими заболеваниями.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 18 апреля, за минувшие сутки в Петербурге заражение вирусом подтвердили у 139 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии в городе достигло 1646. Всего в стране зарегистрировано 36 793 случая инфицирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выявили 34 новых случая коронавируса.