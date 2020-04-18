В Ленобласти выявили 34 новых случая коронавируса

В Ленинградской области подтвердили 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 388.

К 18 апреля в регионе выздоровели девять человек. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на Роспотребнадзор по региону.

За последние сутки коронавирус выявили в шести районах: Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском и Бокситогорском. Новые случаи в том числе подтверждены в Кудрово, Мурино, Романовке, Выборге, Рощино, Тосно и Приморске.

В пресс-службе уточнили, что в Сосновом Бору референсной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти выявлено еще два случая. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса.