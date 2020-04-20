Чешский президент предложил открыть страну через год из-за COVID-19

Президент Чехии Милош Земан считает, что государственные границы страны необходимо открыть не раньше, чем через год из-за распространения нового типа коронавируса.

Глава государства отметил в эфире радиостанции F1, что если границы откроют раньше указанного срока и зарубежные поездки возобновятся, то может начаться вторая волна распространения инфекции.

По словам Земана, жители Чехии могут использовать данную ситуацию для путешествий по стране и насладиться ее красотами.

Ранее похожее предложение выдвинул замминистра здравоохранения Чехии Роман Прымула. Он считает, что госграницы стран Евросоюза необходимо закрыть на два года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ростуризме рассказали о возобновлении поездки за границу. Ожидается, что восстановление туризма произойдет примерно к середине 2021 года.