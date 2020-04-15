В Ростуризме рассказали о возобновлении поездки за границу

Ожидается, что восстановление туризма произойдет примерно к середине 2021 года.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на письмо руководителя федерального агентства по туризму Зарину Догузову. Она написала зампреду правительства России Дмитрию Чернышенко, что полностью восстановить экспортный туризм можно будет только к середине 2021 года. По предварительным данным, ключевые субъекты отрасли смогут оклематься только спустя полгода после снятия ограничений.

Напоминаем, что в этом же письме Догузова писала о потерях отрасли в размере полутора триллионов рублей. Она просила поддержки для сферы туризма в условиях пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шесть петербуржцев, не сообщивших о своих путешествиях, оказались в Боткина. Также известно, что вирус COVID-19 в городе подозревают у двух врачей. Медиков мог заразить пациент, не сообщивший о своем путешествии.