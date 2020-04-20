Петербуржцев ожидают дождь и ветер в понедельник

Начало рабочей недели в Петербурге отметится не самой приятной погодой. В понедельник, 20 апреля, жителей Северной столицы ждет небольшой дождь.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу, в городе пройдут небольшие дожди. День будет облачным с прояснениями. Северный ветер подует со скоростью 7-9 метров в секунду. Температура воздуха за окном поднимется до +9 градусов.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода в следующие два дня, 21 и 22 апреля, немного улучшится. В Петербурге будет до +10-11 градусов, без осадков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России пообещали теплый май. В Петербурге, Псковской и Новгородской областях прогнозируется +15-20 градусов днем и +6-11 градусов по ночам. Такую же погоду могут ждать жители центральной части страны.