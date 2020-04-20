Два автомобиля сгорели ночью на юге Петербурга

Два автомобиля сгорели ночью на юге Петербурга
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе города произошел автомобильный пожар. На месте работали сотрудники МЧС.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло около одного из домов по проспекту Кузнецова минувшей ночью, 20 апреля.

Видеозапись с места происшествия опубликовал местный житель. Судя по кадрам, огонь полностью уничтожил один автомобиль. Столб плотного дыма поднимался на десятки метров вверх.

Пользователь рассказал, что до приезда пожарных огонь успел перекинуться на припаркованную рядом машину.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания станут известны позднее, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за час потушили горящую дачу в Лужском районе.

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