Пожарные потушили баню на севере Петербурга

Пожарные потушили баню на севере Петербурга
Спасатели тушили пламя около часа. Фото: pixabay

Минувшей ночью, 20 апреля, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар на частном участке. Огонь потушили за час.

Согласно информации ГУ МЧС по Петербургу, все произошло ближе к пяти утра по адресу улица Ломоносовская, 100. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь вспыхнул в бане площадью 3х5 метров. Сотрудники МЧС справились с огнем за час — в 5.54 они сообщили о полной ликвидации пожара.

Данные о возможных пострадавших не приводятся. На месте происшествия работали десять человек личного состава и две единицы специальной техники от МЧС. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе города произошел автомобильный пожар. На месте работали сотрудники МЧС. Столб плотного дыма поднимался на десятки метров вверх.

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