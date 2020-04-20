Более 500 тысяч просмотров собрали онлайн-трансляции богослужений в Пасху

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

В Петербурге для верующих трансляцию организовали 22 храма.

О значительном интересе к дистанционному участию в праздничных богослужениях (полмиллиона просмотров) сообщила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова, передает ТАСС.

В приведенной статистике просмотров не учитывали трансляции, организованные телеканалами Северной столицы.

Прибегнуть к трансляциям решили из-за того, что в этом году православные верующие не смогли присутствовать в пасхальную ночь в храмах из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на важный праздник, гражданам необходимо было оставаться дома. В связи с этим, храмы организовали трансляции в режиме реального времени, которые петербуржцы могли посмотреть на официальных страницах религиозных учреждений в социальной сети «Вконтакте» и на сайте митрополии.

В Ленобласти же некоторые епархии провели службы на улице. Помимо этого, вне храмов освящали куличи и яйца. Такая альтернатива позволила избежать скопления людей в помещениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Казанском соборе прошли пасхальные богослужения.