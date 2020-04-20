Алкогольные посиделки закончились поножовщиной в Тосненском районе

Пьяная ссора произошла в поселке Ульяновка в Ленинградской области. Все закончилось госпитализацией мужчины в тяжелом состоянии.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону, все произошло ранним утром накануне, 19 апреля. В службу 112 поступил звонок из квартиры в доме №5 по улице Щербакова. Бригада скорой помощь госпитализировала пострадавшего, а подозреваемого задержали правоохранители.

Оказалось, что 49-летний хозяин квартиры ударил собутыльника ножом в результате конфликта. Раненый находится в тяжелом состоянии после проникающего удара в область желудка и тонкой кишки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разбойники с битой и монтировкой избили жильцов квартиры в Кингисеппе. Одного из них опросили как свидетеля и отпустили. Остальные остались в отделе.