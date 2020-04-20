Разбойники с битой и монтировкой избили жильцов квартиры в Кингисеппе

Разбойники с битой и монтировкой избили жильцов квартиры в Кингисеппе
Злоумышленники были вооружены битой и монтировкой. Фото: pixabay

В Кингисеппе полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на 47-летнего мужчину и его 26-летнюю сожительницу.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло утром в воскресенье, 19 апреля, в одном из домов в микрорайоне Каскаловка. Пострадавшая рассказала, что ее знакомый и двое мужчин постучались в квартиру. Войдя в помещение, злоумышленники избили жильцов монтировкой и битой, а после сбежали, захватив с собой два смартфона, музыкальную колонку и телевизионную приставку.

Правоохранители задержали подозреваемых трех подозреваемых по местам проживания. Одного из них опросили как свидетеля и отпустили. Остальные остались в отделе.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге жестоко избили известного художника Сергея Семкина.

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