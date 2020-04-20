Мигранта арестовали за хранение боеприпасов в Петербурге

Петербургские правоохранители открыли уголовное дело на мигранта, который хранил у себя дома боеприпасы. Его также подозревают в содействии террористической деятельности.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 33-летний гражданин Таджикистана был задержан по делу о содействии террористической деятельности.

При обысках у него в квартире на Петра Смородина нашли 16 патронов к пистолету Макарова, Стечкина, пистолету-пулемету ПП-90 «Кипарис» и другому оружию. Патроны были пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Подозреваемый находится в СИЗО №1 УФСИН РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция обнаружила оружие и боеприпасы в частном доме в Ленобласти.