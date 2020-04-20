В Петербурге задержанный в угоне автомобиля бы отправлен в больницу

Причиной для этого стали выявленные покраснения на коже.

Автомобиль стоимостью 1,3 млн рублей был угнал 8 апреля на Загребском бульваре. Позднее, 18 апреля, полиция смогла найти украденное транспортное средство, но уже с другими номерами, на Хрустальной улице. Помимо этого, удалось найти и возможного злоумышленника, 29-летнего жителя Твери, живущего в настоящий момент в Северной столице.

По факту данного инцидента открыто уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчину задержали и планировали доставить в СИЗО. Помешали этому обнаруженные красные пятна на коже. В связи с этим, было принято решение о помещении подозреваемого в стационар. На машине скорой помощи житель Твери отправился в Александровскую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие автомобили угоняют чаще всего в Петербурге.