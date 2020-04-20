Из психбольницы на Обводном канале сбежали два пациента

Мужчины решили самовольно покинуть больницу №6.

В полицию о происшествии сообщила дежурный врач медицинского учреждения. Она рассказала, что во время традиционного ночного обхода, 19 апреля, не досчиталась двух пациентов. Речь идет о 38-летнем жителе города на Неве и 21-летнем Омиче.

Позднее выяснились и обстоятельства побега. Мужчины сломали решетку на окне 3 этажа здания и, с помощью предварительно связанных в длину вещей, благополучно спустились и сбежали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция объявила в розыск смекалистых граждан. У обоих диагностированы психические заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шесть пациентов сбежали из психбольницы в Иркутске. Мужчины напали на медицинских работников и даже пригрозили убийством. Позднее, пациентов задержали сотрудники правоохранительных органов.