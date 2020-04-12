Шесть пациентов сбежали из психбольницы в Иркутске

Шесть пациентов в ночь на 12 апреля сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы №1. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Мужчины напали на медсестру и пригрозили ей и санитару убийством. Чтобы девушка помогла им выйти, они тащили её до двери, а затем сбежали. Момент побега попал на видео.

По информации управления МВД по Иркутской области, из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов в возрасте от 19 до 28 лет. Мужчин задержали сотрудники уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности». Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из больницы в Петербурге.