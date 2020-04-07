Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из больницы в Петербурге

Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из больницы в Петербурге
Пансионат "Заря". Фото: google.maps

Мужчина находился в больнице Святого Георгия с 27 марта на карантине по причине контакта с пациентом, у которого коронавирус был выявлен. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Мужчина и ранее демонстрировал неподобающее поведение на карантине и предпринимал попытки сбежать из стационара. Сегодня ему это удалось. Сообщается, что первый тест на коронавирус не выявил его присутствие в организме беглеца.

Полиция сработала оперативно и обнаружила мужчину у себя дома на Индустриальном проспекте. Теперь ему грозит административная ответственность. Сбежавший теперь будет находиться в обсерваторе «Заря», где за ним будет установлено пристальное наблюдение. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, нарушающие карантин будут изолироваться в пансионате «Заря».

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