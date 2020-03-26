Петербуржцы, нарушающие карантин будут изолироваться в пансионате «Заря»

Речь идет о специальном обсервационном центре на базе учреждения.

В данный момент в центре находятся 6 человек, включая семью с двумя детьми. Все эти граждане не соблюдали изоляцию после возвращения из-за границы, в связи с чем были отправлены Роспотребнадзором в спецучреждение. На данный момент симптомов коронавируса у изолированных не выявлено. Граждане обеспечены питанием, медицинским уходом и необходимыми средствами гигиены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

В отдельном корпусе находятся сотрудники центра — 7 врачей и 6 медсестер. Территория находится под охраной, чужие лица проникнуть туда не смогут.

Вместимость обсервационного центра составляет 300 человек.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, что соблюдения карантина будет контролироваться врачами и полицией. Также нарушителей высматривают более 40 тыс. камер, которые фиксируют лица горожан и сверяют по базе данных, в которых собрана информация о недавно вернувшихся туристах.

В случае нарушения карантина, граждане могут привлекаться к уголовной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов назвал способы провести время в самоизоляции с пользой.