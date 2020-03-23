Беглов назвал способы провести время в самоизоляции с пользой

Петербургский губернатор Александр Беглов призвал жителей города отказаться от выхода на улицу и рассказал, что можно сделать во время самоизоляции.

Градоначальник написал на своей странице «ВКонтакте», что для борьбы с коронавирусом петербуржцы должны сократить контакты и оставаться дома, избегая мест с большим скоплением людей.

Беглов также напомнил, что некоторые петербургские музеи начали работать в онлайн-режиме и оставил ссылки на виртуальные прогулки по Эрмитажу, Русскому музею, Театру Мастерская, и Театру Санкт-Петербург Опера. Глава города также поделился скидочными промокодами на несколько сервисов, предоставляющих бесплатный доступ к музыке и фильмам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов не собирается закрывать Петербург на карантин.